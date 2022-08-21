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В Киеве метро изменило график работы

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Киев, Воскресенье 21 августа 2022 06:00
В Киеве метро изменило график работы Фото: в Киеве метро изменило график работы (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

С сегодняшнего дня Киевский метрополитен меняет продолжительность своей работы. Перевозка пассажиров будет осуществляться с 6:00 до 21:00. Такой график будет действительным в течение четырех дней - включительно до Дня Независимости, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

"С 21 по 24 августа (четыре дня) Киевский метрополитен будет работать для перевозок пассажиров с 6:00 до 21:00", - сказано в сообщении.

В метрополитене просят людей планировать свои маршруты с учетом работы транспорта.

При этом подземные станции в качестве укрытия по-прежнему будут работать круглосуточно.

Как сообщалось ранее, столичные власти изменят формат пропусков для передвижения во время комендантского часа. Это делается, поскольку нынешние пропуска часто подделывают.

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