Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова

В воскресенье, 21 августа, вечером российские военные обстреляли Харьков. В области пока не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram .

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три прилета", - написал Терехов.

Он также добавил, что, по предварительной информации, в нежилом объекте и частном доме начался пожар.

Обновлено 21:45

По информации советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, предварительно в результате атаки россиян пострадал один человек.