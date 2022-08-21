Фьюри ответил Усику и назвал условие боя

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на вызов украинского боксера Александра Усика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Фьюри в видеообращении.

По словам Усика, он готов выйти на ринг снова, если его оппонентом выступит Фьюри.

"Я только что увидел, как Джошуа во второй раз проиграл Усику. Англия потеряла свои пояса, но у меня есть решение. Если вы хотите их вернуть, то пришлите цыганского варвара, отправьте меня, и я лишу украинского бездомного его титулов, как я сделал с последним украинским бездомным", - заявил Фьюри.

Отметим, что в 2015 году Фьюри победил Владимира Кличко.

Также Фьюри добавил, что этот поединок не будет дешевым и посоветовал "доставать чековую книжку".

В случае победы на "цыганским варваром" Усик соберет все титулы дивизиона и получит звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.