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МИД просит Австрию признать посла РФ персоной нон грата за "геноцид украинцев"

Новина українською →
Киев, Суббота 20 августа 2022 15:03
МИД просит Австрию признать посла РФ персоной нон грата за "геноцид украинцев" Фото: спикер МИД Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинский МИД призывает бойкотировать постоянного представителя РФ в Вене Михаила Ульянова. Также просит Австрию признать его персоной нон грата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко в Twitter.

"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию - объявить его персоной нон грата", - написал Николенко.

Что сказал Ульянов

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter призвал "не щадить украинцев", комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за новый пакет помощи.

Позже Ульянов удалил свой твит, а затем пытался оправдаться, написав, что его "неправильно поняли".

"Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", - написал Ульянов.

Реакция ОП

В Офисе президента Украины уже отреагировали на высказывания Ульянова. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что призыв российского дипломата к геноциду украинцев должен натолкнуть Европу к одному пониманию - Россия является фашистской вертикалью миллионов людей.

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