Число раненых после обстрела Вознесенска возросло

Число раненых после обстрела Вознесенска Николаевской области в субботу, 20 августа, возросло до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По предварительной информации, двенадцать человек ранены, среди них трое детей. Двое детей в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, после попадания вражеской ракеты в пятиэтажный жилой дом, повреждены 2 подъезда дома, а также расположенные рядом частные дома, автомобили.

При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).