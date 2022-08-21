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В Офисе президента отрицают причастность Украины к гибели дочери Дугина

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Воскресенье 21 августа 2022 12:35
В Офисе президента отрицают причастность Украины к гибели дочери Дугина Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина не является террористическим государством и не имеет никакого отношения к гибели дочери Александра Дугина Дарьи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Ко вчерашнему подрыву (Дугиной - ред.) Украина, безусловно, не имеет отношения, потому что мы не уголовное государство, которым является Россия, а тем более не террористическое государство", - заявил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия умышленно нагнетает на фоне убийства девушки, чтобы осуществить не скрытую мобилизацию, а явную.

Также Подоляк предполагает, что в России различные политические группировки воюют между собой для перераспределения внутреннего идеологического пространства в стране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

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