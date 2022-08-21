Генерал Британии назвал условие применения Россией ядерного оружия и озвучил вероятную цель

Россия может применить ядерное оружие в случае успешного контрнаступления ВСУ. Вероятной целью может стать то подразделение украинских войск, которое будет вести наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерала сэра Ричарда Бэрронса, бывшего главу Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании в интервью ВВС.

Он отметил, что для "защиты" россияне могут пойти на такой беспрецедентный шаг, применив ядерное оружие впервые за 75 лет.

"Если Украина сможет собрать ресурсы для наступления, и если Украина действительно достигнет успехов, то мы должны принять тот факт, что использование малого ядерного боеприпаса будет полностью соответствовать российской военной доктрине, в понимании российских политиков и военных", - сказал Берронс.

Он объясняет, что в соответствии с доктриной РФ, ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерную атаку, а также в случае иной агрессии, которая "ставит под угрозу существование государства, и атаки на критически важные объекты".

"Речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах, а о малом ядерном боеприпасе для срыва наступления, который в глазах российских властей будет угрожать интересам государства", - уточняет Бэрронс.

Он отметил, что эксперты выдвигают разные версии того, что может стать объектом российского ядерного удара - от демонстрационной детонации над морем до обстрела Киева.

"Наиболее вероятным сценарием может быть удар по подразделениям украинской армии, которые будут вести наступление, и которые российские войска не могут сдержать иначе", - считает британский генерал.

Угроза ядерного удара по Украине

Напомним, недавно в Институте изучения войны также предполагали, что российский диктатор Владимир Путин может использовать ядерную угрозу для сдерживания контрнаступления Украины в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Отметим, в России неоднократно упоминали о ядерном оружии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва нанесет ядерный удар в случае ответа.

Между тем президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть никогда развязана.

Добавим, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения.

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