ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Впервые в истории Украины. Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

Новина українською →
Мюнхен, Воскресенье 21 августа 2022 22:47
Впервые в истории Украины. Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту Фото: Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту (facebook.com/Mahuchikh)
Автор: Иван Носальский

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала титул чемпиона Европы по прыжкам в высоту. Это первое "золото" для Украины на ЧЕ в этой дисциплине среди женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

В этом году в финале чемпионата Европы принимали участие три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко выбыла из соревнований первая. Ей удалось взять 1,82 и 1,86 м, но высота 1,9 м на этот раз стала для нашей спортсменки непреодолимой.

Магучих смогла легко преодолеть высоту 1,86 и 1,9 м, позже она приняла решение пропустить 1,93. При этом Геращенко с первой попытки прошла 1,82, со второй - 1,86 и легко взяла планку 1,9.

На следующем этапе Ярослава Магучих стала единственной из оставшихся пяти участниц, которая с первого раза взяла планку 1,95 м, обеспечив себе золотую медаль. На этом достижении она не остановилась и решила попытаться пройти 1,97 м, но безуспешно.

По итогам турнира, Левченко заняла 9 место, Геращенко - 5, а Магучих - 1.

Напомним, ранее стало известно, что соревнования в тройном прыжке на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022 завершились уверенной победой украинской легкоатлетки Марины Бех-Романчук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Европы Легкая атлетика
NEWS
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам