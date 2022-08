Впервые в истории Украины. Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту

В этом году в финале чемпионата Европы принимали участие три украинки - Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко.

Левченко выбыла из соревнований первая. Ей удалось взять 1,82 и 1,86 м, но высота 1,9 м на этот раз стала для нашей спортсменки непреодолимой.

Магучих смогла легко преодолеть высоту 1,86 и 1,9 м, позже она приняла решение пропустить 1,93. При этом Геращенко с первой попытки прошла 1,82, со второй - 1,86 и легко взяла планку 1,9.

На следующем этапе Ярослава Магучих стала единственной из оставшихся пяти участниц, которая с первого раза взяла планку 1,95 м, обеспечив себе золотую медаль. На этом достижении она не остановилась и решила попытаться пройти 1,97 м, но безуспешно.

По итогам турнира, Левченко заняла 9 место, Геращенко - 5, а Магучих - 1.

Pure joy!



Yaroslava Mahuchikh wins Ukraine's second gold medal of the championships with gold in the high jump! #Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/EJu4TF76HL