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Обстрел Днепропетровской области: количество раненых возросло

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Днепропетровская область , Воскресенье 21 августа 2022 21:27
Обстрел Днепропетровской области: количество раненых возросло Иллюстративное фото: количество раненых в результате обстрелов Днепропетровской области возросло (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате обстрелов Зеленодольской громады Днепропетровской области ранения получили семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука в Telegram.

"По обновленной информации, общее количество пострадавших - семь человек. Это три мужчины, три женщины и 9-летний мальчик. У всех - осколочные ранения", - написал Лукашук.

Он добавил, что в Зеленодольске от удара российских оккупантов есть повреждения дачных домов, спорткомплекса, детского сада, сельскохозяйственной техники. В одну из квартир пятиэтажного дома попали обломки реактивного снаряда. Спасатели завершили осмотр места происшествия.

Лукашук также рассказал, что днем под вражеским огнем находилось село Кошевое. В результате атаки никто не пострадал, информация по разрушениям еще устанавливается.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 21 августа, российские войска всю ночь обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

По состоянию на 19:00 было известно о шестерых пострадавших в результате вражеских атак.

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