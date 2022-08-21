Количество обстрелов Запорожской области увеличилось, - ОВА
За прошедшую неделю количество обстрелов Запорожской области стало больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха.
"На этой неделе враг активизировался, увеличил количество обстрелов", - отметил он.
Как объяснил Старух, это происходит из-за того, что ВСУ стали приносить оккупантов все больше проблем.
"К сожалению, стратегия оккупанта не изменилась: если наши ребята бьют по их боевым подразделениям, уничтожают их, уничтожают склады, то эти нелюди продолжают стрелять по объектам гражданской инфраструктуры", - рассказал глава области.
Как сообщалось, в Запорожской области в результате вражеских обстрелов ранения получили 8-летний ребенок и двое взрослых.
Напомним, 18 августа армия РФ нанесла ракетный удар по Запорожью с временно оккупированной территории.
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