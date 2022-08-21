На западе дожди, а на юге и востоке +32: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 22 августа, на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом на юге и востоке страны ожидается жара до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на побережье морей +17 +22. Днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +30, а на юге и востоке ожидается жара до +32 градусов.

Однако в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а на остальной территории без осадков.

По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.