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На западе дожди, а на юге и востоке +32: прогноз погоды на завтра

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Киев, Воскресенье 21 августа 2022 16:00
На западе дожди, а на юге и востоке +32: прогноз погоды на завтра Фото: на западе ожидаются дожди, а на юге и востоке жара +32 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 22 августа, на западе Украины прогнозируются кратковременные дожди и грозы. При этом на юге и востоке страны ожидается жара до +32 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями.

Однако в западных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, а на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, скорость которого составит 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +13 +18 градусов, а на побережье морей +17 +22. Днем температура воздуха будет колебаться от +25 до +30, а на юге и востоке ожидается жара до +32 градусов.

На западе дожди, а на юге и востоке +32: прогноз погоды на завтра

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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