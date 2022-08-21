ua ru
Вс, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 01:56
В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина Фото: В России взорвался автомобиль с дочерью идеолога "русского мира" Дугина (t.me/kommersant)
Автор: Олег Васкив

В Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado, в салоне которого находилась дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как пишут кремлевские пропагандисты, инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

РосСМИ уже начали разгонять версию о покушении на убийство. Якобы в авто должен был ехать сам Дугин, а не его дочь.

По предварительным данным, девушка погибла на месте, но официального подтверждения пока нет.

Что известно о Дугине

Дугин - российский философ и публицист фашистского направления, считается идеологом "русского мира". Якобы имеет значительное влияние на президента РФ Владимира Путина.

США внесли его в санкционный список лиц, которые виновны в агрессии России против Украины. Занесен он и в перечень тех, кто создает угрозу нацбезопасности Украины и в базу "Миротворец".

Дочь Дугина Дарья в июле 2022 года она была включена в списки санкций Великобритании.

Напомним, в Новой Каховке совершено покушение на заместителя гауляйтера. Он находится в тяжелом состоянии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Взрыв
NEWS
В Харькове и области вводят затяжной комендантский час: дата и время
В Харькове и области вводят затяжной комендантский час: дата и время
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам