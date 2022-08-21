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На следующей неделе сотрудников Правительственного квартала просят работать из дома, - источники

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Воскресенье 21 августа 2022 16:48
На следующей неделе сотрудников Правительственного квартала просят работать из дома, - источники Фото: на следующей неделе сотрудников Правительственного квартала просят работать из дома (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

Сотрудникам учреждений, расположенных в правительственном квартале в Киеве, рекомендуют работать удаленно на протяжении следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники в Верховной раде и Кабинете министров.

Основная рекомендация - работать дистанционно с 22 по 24 августа.

При этом официальных документов с такими настановлениями пока нет.

Собеседник издания в Раде отметил, что в здании все равно будут находиться некоторые работники, например те, которые задействованные в визитах международных делегаций.

В то же время, источник в Кабмине сказал, что правительство будет работать в обычном режиме. При этом, по его словам, многие сотрудники и так работают из дома в связи с регулярными воздушными тревогами, которые нарушают привычный распорядок дня.

Сообщается, что такие меры связаны с повышенным риском атак со стороны России в День Независимости и соседние даты.

"Повышенные меры безопасности на эти дни", - отметил собеседник в исполнительной власти.

Напомним, в Киеве с 22 по 25 августа запретили проведение любых массовых мероприятий.

Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на следующей недели оккупанты могут прибегать к особо жестоких атак и провокаций.

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