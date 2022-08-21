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РФ придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

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Воскресенье 21 августа 2022 06:20
РФ придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW Фото: РФ придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

После атак на военную инфраструктуру в оккупированном Крыму россияне рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове. Однако тогда им придется отвлечь часть своих сил от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

"Один российский блогер раскритиковал войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", - указывают в ISW

Кроме этого, в отчете добавляется, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова.

Напомним, недалеко от побережья временно оккупированного Крыма, а именно в Алупке, были слышны взрывы. Звуки раздались вечером 20 августа.

К слову, 20 августа в оккупированном Крыму работала ПВО. Жители курортного села Оленевка слышали взрывы.

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