РФ придется отвлечь силы от линии фронта для усиления защиты оккупированного Крыма, - ISW

После атак на военную инфраструктуру в оккупированном Крыму россияне рассматривают возможность усиления безопасности на полуострове. Однако тогда им придется отвлечь часть своих сил от линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Москва использовала все типы сил безопасности, в том числе Росгвардию. Следовательно, длительная неспособность остановить атаки на оккупированный Крым может вызвать недовольство в российском обществе.

"Один российский блогер раскритиковал войска РФ за то, что они не использовали больше средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) после первой атаки беспилотника 31 июля", - указывают в ISW

Кроме этого, в отчете добавляется, что о растущей обеспокоенности общества эффективностью российских мер безопасности в Крыму могут свидетельствовать пробки, которые наблюдаются на выезде из оккупированного полуострова.