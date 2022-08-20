Зеленский предупредил о возможных жестоких атаках РФ и дал украинцам совет

На этой неделе российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

"Мы должны быть осведомлены в том, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно гадкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же самое постоянно - гадкое и жестокое", - сказал он.

Зеленский отметил, что одна из ключевых задач страны-агрессора - унизить украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, а также распространить неверие, страх и конфликты.

"Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому враждебному давлению, не накручивать мебе, не проявлять слабости. Мы все должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять любым вражеским провокациям столько, сколько нужно, чтобы заставить оккупантов ответить за все свои удары и за тот террор - за Харьков, за Донбасс, за Азовсталь, за Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города", - сказал он.

Президент добавил, что украинцы должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к победе.