В Украине обновили сигналы воздушной тревоги. В частности, из-за ядерного шантажа со стороны России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Facebook .

Как распознать новые сигналы тревоги?

Сигнал химической опасности отныне похож на звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После данного оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ведомстве отметили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Напомним, ранее в МВД призвали украинцев с 23 по 25 августа прятаться в укрытия при каждой воздушной тревоге.

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.