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В МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости

Новина українською →
Украина, Воскресенье 21 августа 2022 13:16
В МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости Фото: в МВД дали совет украинцам по безопасности накануне Дня независимости (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В МВД призывают украинцев 23-25 августа прятаться в укрытия при каждой тревоге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого в эфире национального телемарафона 21 августа.

"Что касается советов гражданам на эти дни… Прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещения, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае раздающегося сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", - сказал он.

Угроза ракетных ударов 23-25 августа

В своем обращении 20 августа Владимир Зеленский предупредил, что в ближайшие дни российские оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям. Украинцам важно не поддаваться враждебному давлению.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам Украины в День Независимости, в том числе и по Киеву.

Какие меры уже приняты

В Харьковской области, начиная с 22 августа, изменят время комендантского часа. С понедельника, 22 августа, комендантский час в Харьковской области будет длиться с 19:00 до 07:00 следующего дня. При этом в День Независимости комендантский час введут с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

В Киеве запретили любые массовые мероприятия.

Как сообщалось, ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.

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