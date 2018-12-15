Объединительный собор: онлайн-трансляция

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Избранный на соборе глава получит томос об автокефалии 6 января в Стамбуле

Сегодня, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве состоится историческое событие - Объединительный собор, на котором объявят о создании новой Украинской поместной церкви, а также изберут ее главу. Все новости и подробности, онлайн-трансляция, фото и видео – в материале РБК-Украина.

Что будет на Объединительном соборе

На соборе будут представлены все три действующие православные церкви в Украине (Киевского патриархата, Московского и Автокефальной православной церкви).

В Киевском патриархате сообщили, что собор будет поместным, то есть иерарх от каждой церкви возьмет еще с собой клирика и одного монаха или мирянина. По примерным оценкам, принять участие в Соборе собираются более 40 архиереев УПЦ (Киевского патриархата), 14 - от УАПЦ, и 3 или 4 - от УПЦ (Московского патриархата).

Фото: Софийский собор (РБК-Украина)

Из высшего руководства страны на соборе будет присутствовать президент Петр Порошенко.

На повестке дня три главных вопроса: создание новой поместной церкви, избрание предстоятеля, утверждение ее устава (томос – важная часть устава).

По итогам собора новоизбранный предстоятель отправится в Стамбул, где из рук самого Вселенского патриарха Варфоломея получит томос об автокефалии. Предполагается, что это произойдет в ходе первой совместной литургии в Стамбуле 6 января.

Кто станет главой новой УПЦ

Главными претендентами на должность главы новой УПЦ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича) и митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко). Кандидатуру последнего, по информации РБК-Украина, большинством голосов поддержал архиерейский собор УПЦ Киевского патриархата в четверг, 13 декабря.

Фото: Епифаний Думенко (wikimedia.org/Frolexandr)

Какой будет новая автокефальная церковь

Статус автокефалии будет означать то, что новая УПЦ будет самоуправляемой, административно независимой и канонической наряду с Российским патриархатом и другими православными церквями. На данный момент едино признанной в Украине является только УПЦ (Московского патриарха), которая находится в управлении Русской православной церкви (РПЦ). Новая Украинская православная церковь сможет самостоятельно признавать своих святых на своей территории, а также контактировать с другими церквями без посредников.

Фото: Крестный ход в поддержку единой церкви в рамках празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины (РБК-Украина)

В решении каких-либо спорных управленческих вопросов последней инстанцией будет Вселенский патриархат. Из Константинополя епископы также будут получать миро (масло), которое используется в церковных обрядах.

Позиция Московского патриархата

В Московском патриархате Собор считают "незаконным собранием раскольников". С их точки зрения, Константинополь не имеет права созывать какие-либо собрания в Украине и давать автокефалию без согласия всех канонических православных церквей (включая РПЦ).

Фото: митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), глава УПЦ МП митрополит Онуфрий и викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона (РБК-Украина)

Ранее синод УПЦ МП даже запретил своим иерархам принимать участие в Соборе. Напомним, 15 октября 2018 года в ответ на решение Вселенского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви, синод РПЦ решил полностью разорвать с ними все отношения.