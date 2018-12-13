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Глава новой украинской церкви получит томос 6 января, - Зоря

Новости » Общество    13.12.2018 - 15:48
Глава новой украинской церкви получит томос 6 января, - Зоря
Фото: Евтратий Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Вселенский патриарх 6 января вручит томос будущему главе поместной церкви в Украине

Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине вручит Вселенский патриарх Варфоломей в Константинополе 6 января 2019 года. Об этом сообщил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) , передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

"Томос Вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал архиепископ Зоря.

По его словам, 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос".

Напомним, сегодня Украинская православная церковь Киевского патриархата проводила свой архиерейский собор. Иерархи Киевского патриархата собрались в резиденции предстоятеля УПЦ КП Филарета. Предполагается, что на этом соборе должны были определелиться с поддержкой кандидатов на пост предстоятеля новой поместной церкви.

На прошлой неделе Зоря заявил, что архиерейский собор 13 декабря рассмотрит итоги подготовительной работы к созданию поместной автокефальной церкви.  

15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. 

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