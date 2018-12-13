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Объединительный собор будет поместным, - Зоря

Новости » Общество    13.12.2018 - 16:25
Объединительный собор будет поместным, - Зоря
Фото: Евстратий Зоря (из открытых источников)

УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви на соборе

Объединительный собор, который состоится 15 декабря в Киеве, будет поместным. Об этом сообщил представитель УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) , передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, архиепископ отметил, что иерархи Украинской православной церкви придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

УПЦ КП представит своего кандидата на главенство в поместной церкви уже на соборе.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве пройдет Объединительный собор, на котором провозгласят Православную церковь в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. 

Отметим, Украинская православная церковь Киевского патриархата 13 декабря определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. В частности, с единой кандидатурой УПЦ КП определилась во время архиерейского собора.

Кроме того, стало известно, что Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января 2019 года.

 

В УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви УПЦ Киевского патриархата проводит собор перед созданием поместной церкви
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