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Избран предстоятель новой украинской церкви

Новости » Общество    15.12.2018 - 17:20
Избран предстоятель новой украинской церкви
Фото: митрополит Епифаний (УНИАН)

Автокефальную церковь возглавил митрополит Епифаний

Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. Об этом с места событий сообщает корреспонднет РБК-Украина.

За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе. Во втором туре были также кандидатуры митрополита Винницкого и Барского Симеона (УПЦ Московского патриархата) и епископа Вышгородского и Подольского Владимира (Черпака) из УАПЦ.

Епифаний также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

Избран предстоятель новой украинской церкви

 

 

Фото: митрополит Епифаний (president.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что 13 декабря Собор УПЦ Киевского патриархата поддержал кандидатуру митрополита Епифания на пост главы объединенной автокефальной церкви. Отметим, он входит в ближайшее окружение предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Отметим, сегодня в обращении к участникам Собора перед голосованием за предстоятеля новой церкви президент Петр Порошенко назвал автокефалию вопросом национальной безопасности Украины.

"Мы обретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем веревки, которые привязывают нас к империи. Мы возвращаемся на свою предначертанную Богом дорогу и идем своим путем", - заявил он.

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