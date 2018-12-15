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В Киеве начался Объединительный собор

Новости » Общество    15.12.2018 - 12:21
В Киеве начался Объединительный собор
Фото: Софийский собор (из открытых источников)

Перед началом основной части с приветственным словом выступит Петр Порошенко

В соборе Святой Софии начался Объединительный собор украинских церквей. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщили в УПЦ Киевского патриархата, перед началом Собора в храме Малой Софии отслужили литургию, после чего состоялась регистрация участников.

Напомним, накануне глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что правоохранители готовы обеспечить порядок в столице во время Объединительного собора.

"Национальная полиция в лице гарнизона города Киева обеспечивает безопасность как государственных, так и любых других мирных собраний. И завтрашний день (15 декабря, - ред.) не является исключением", - отметил он.

По последним данным, на улицы Киева из-за Собора вывели несколько тысяч правоохранителей. По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, речь идет о 4 тысячах полицейских, нацгвардейцев и спасателей ГСЧС.

На этой неделе Служба безопасности Украины заявила, что предотвратила провокации против Объединительного собора. По версии силовиков, провокации готовила российская сторона, поручив провести акции представителям УПЦ Московского патриархата.

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