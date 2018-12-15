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Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, - Зоря

Новости » Политика    15.12.2018 - 19:12
Онуфрий потерял титул митрополита Киевского и всея Украины, - Зоря
Фото: Онуфрий (president.gov.ua)

Титул митрополита Киевского и всея Украины передали Епифанию

Предстоятель Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Об этом РБК-Украина сообщил архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, Онуфрий с сегодняшнего дня потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Отметим, данный титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).

Напомним, ранее сообщалось, что бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) стал почетным патриархом Православной церкви Украины.

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", - сказал в комментарии РБК-Украина архиепископ Евстратий (Зоря).

Также ранее стало известно, что в начале января президент Украины Петр Порошенко и Епифаний вместе поедут в Константинополь за томосом для автокефальной церкви. Президент также подчеркнул, что владыка Епифаний является представителем молодого поколения епископов. Он также получил титул митрополита Киевского и Всея Украины. Отметим, вручение томоса об автокефалии состоится 6 января.

 

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