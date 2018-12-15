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Киевский патриархат и УАПЦ самораспустились перед Собором

Новости » Общество    15.12.2018 - 19:21
Киевский патриархат и УАПЦ самораспустились перед Собором
Фото: Софийский собор (из открытых источников)

Объединительный собор проходил в Киеве сегодня, 15 декабря

Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) перед началом Объединительного собора приняли решение о самороспуске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, делегации Киевского патриархата и УАПЦ перед Собором на отдельном заседании приняли решение о самороспуске. Именно этим была вызвана задержка с началом самого Собора.

Напомним, что предстоятель единой автокефальной Украинской православной церкви митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) призвал всех иерархов присоединяться к новообразованной церкви.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что отправится вместе с митрополитом Епифанием в Константинополь для получения томоса о создании объединенной Православной церкви Украины от Вселенсього патриарха.

Отметим, главой автокефальной украинской церкви избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Добавим, что вручение томоса о создании украинской церкви состоится в Стамбуле 6 января.

 

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Новости Украины УПЦ КПУАПЦОбъединительный собор
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