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Объединительный собор пройдет в закрытом формате

Новости » Общество    14.12.2018 - 17:49
Объединительный собор пройдет в закрытом формате
Фото: Софийский собор (РБК-Украина)

Представители СМИ не будут допускаться на территорию Софийского собора

Объединительный собор, который состоится в Софийском соборе в Киеве 15 декабря,  пройдет в закрытом формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Томос 2018" в Facebook.

Сообщается, что по итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора, как закрытый. В связи с этим представителей СМИ не будут пропускать на территорию заповедника София Киевская и Софийского собора.

"В начале мероприятия состоится трансляция совместной молитвы иерархов и приветственного слова. Сигнал выступлений получают все телеканалы и будет передан на экраны на Софийской площади. Для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора. Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ должны иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, работа дронов в районе проведения Собора из-за мер безопасности будет невозможной.

Напомним, Объединительный собор пройдет 15 декабря в Киеве в Софийском соборе. В ходе общего собрания духовенства будет объявлено о создании новой украинской православной церкви, избран ее глава и утвержден устав.

Как писало РБК-Украина, Объединительный собор - это собрание священнослужителей и мирян украинских церквей, в ходе которого будет объявлено о создании новой православной церкви, а также будет избран ее глава. Именно он должен поехать в Стамбул и получить томос об автокефалии украинской церкви.

В Соборе от УПЦ КП будут участвовать более 40 епископов, от УАПЦ - 14. А от УПЦ МП на Собор, скорее всего, приедут только трое или четверо. Напомним, что синод УПЦ Московского патриархата принял решение не участвовать в объединительном Соборе, так как считает его "незаконным собранием".

Отметим, что 13 декабря архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата большинством голосов поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля объединенной украинской православной церкви.

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