Как будет проходить объединительный Собор: главное

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Избранный глава новой православной церкви должен будет поехать в Стамбул и получить томос об автокефалии

Объединительный Собор пройдет 15 декабря в Киеве в Софийском соборе. В ходе общего собрания духовенства будет объявлено о создании новой украинской православной церкви, избран ее глава и утвержден устав. Подробнее о том, как будет проходит Собор и кто может возглавить украинскую автокефальную церковь - в материале РБК-Украина.

Что такое объединительный Собор

Объединительный собор - это собрание священнослужителей и мирян украинских церквей, в ходе которого будет объявлено о создании новой православной церкви, а также будет избран ее глава. Именно он должен поехать в Стамбул и получить томос об автокефалии украинской церкви.

Также на Соборе будет утвержден устав новой церкви - документ, регламентирующий основные правила этой церкви.

Фото: Крестный ход в поддержку единой церкви ы рамках празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, 28 июля 2018 года (РБК-Украина)

Кто будет принимать участие в Соборе

Принимать участие в Соборе будут три действующие украинские церкви. Это Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церковь Московского патриархата.

От УПЦ КП будут участвовать более 40 епископов, от УАПЦ - 14. А от УПЦ МП на Собор, скорее всего, приедут только трое или четверо. Напомним, что синод УПЦ Московского патриархата принял решение не участвовать в объединительном Соборе, так как считает его “незаконным собранием”.

Все епископы получили официальное приглашение от патриарха Константинопольского Варфоломея. Каждый из них сможет взять с собой на Собор одного священника и одного монаха или мирянина.

Председательствовать на Соборе будет митрополит Галльский Эммануил (Адамакис). Его считают одним из кураторов по вопросу автокефалии украинской церкви в Константинопольском патриархате.

Также на Соборе будет присутствовать президент Украины Петр Порошенко.

Фото: молебен за автокефалию на Софийской площади в Киеве, 14 октября 2018 года (president.gov.ua)

Как будет проходить Собор

Объединительный Собор будет поместным. Это значит, что в нем примут участие не только архиереи (высшие чины духовенства, - ред.), но и миряне (которых, согласно приглашению, приведут с собой архиереи).

Избрание главы новой церкви будет проходить в 2 тура. Сначала все участники Собора выдвинут кандидатов. Далее - “первый тур” голосования. Как и в случае с выдвижением кандидатов, голосовать будут все участники - и епископы, и священники, и миряне. По итогам определятся три кандидата, которые проходят во “второй тур”. Но там право голоса будут иметь только епископы.

Это предварительный регламент съезда, окончательно порядок избрания председателя будет определен позднее.

Кто может возглавить новую украинскую церковь

Нынешний глава украинской православной церкви киевского патриархата Филарет, по информации РБК-Украина, вряд ли будет претендовать на пост главы украинской автокефальной церкви. Но официально об этом не сообщалось. Свое решение Филарет объявит уже непосредственно на Соборе.

Фото: Филарет (УНИАН)

Фаворитами этих “выборов” СМИ чаще всего называют патриаршего наместника Епифания (Думенко) и митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Оба кандидата - из УПЦ КП.

Фото: Эпифаний Думенко (wikimedia.org/Frolexandr)

Фото: Михаил Зинкевич (pravoslaviavolyni.org.ua)