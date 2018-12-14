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РБК-Украина поинтересовалось мнением киевлян о предстоящем Соборе

Новости » Общество    14.12.2018 - 14:50
РБК-Украина поинтересовалось мнением киевлян о предстоящем Соборе
Иллюстративное фото (УНИАН)

Большинству опрошенных неинтересна тема украинской автокефалии в подробностях

Накануне Объединительного собора церквей РБК-Украина решило поинтересоваться мнением киевлян об украинской автокефалии. Предлагаем вашему вниманию результаты небольшого опроса.

 

Отметим, Объединительный собор пройдет завтра, 15 декабря, в Соборе Святой Софии. По его итогам в Украине появится новая поместная автокефальная церковь, которая будет равна остальным в православном мире.

Создание новой церкви предполагалось как шаг на пути к завершению многолетнего раскола в украинском православии. В частности, до Собора Вселенский патриархат принял иерархов всех церквей, а решение об анафеме в отношении предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета признал недействительным.

В то же время УПЦ Московского патриархата выступает против Собора и на прошлой неделе запретила своим епископам принимать в нем участие. Кроме того, с ее точки зрения, Константинопольский патриарх якобы не имел канонического права созывать какие-либо собрания в Украине. На фоне таких противостояний Русская православная церковь разорвала отношения с Вселенским патриархатом.

 

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