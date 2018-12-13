Собор УПЦ КП поддержал кандидатуру Епифания на пост главы новой церкви

Фото: митрополит Епифаний

Однако митрополит не получил единогласной поддержки собравшихся на Собор архиереев

Архиерейский Собор УПЦ Киевского патриархата большинством голосов поддержал кандидатуру митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля объединенной украинской православной церкви. Об этом РБК-Украина сообщили три независимых источника.

В то же время 12 из менее 40 архиереев, участвовавших в Соборе, выступили против этой кандидатуры.

Митрополит Епифаний входит в ближайшее окружение патриарха Филарета. Однако он не получил единогласной поддержки собравшихся на Собор архиереев.

Рассматривается также кандидатура митрополита Луцкого и Волынского Михаила (Зинкевича). Не исключено, что на Объединительном соборе в субботу, 15 декабря, на голосование будут вынесены оба претендента.

Также известно, что голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет проходить тайно.

Напомним, сегодня УПЦ КП определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. Как сегодня стало известно, Вселенский патриарх вручит томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине в Константинополе 6 января 2019 года.

Отметим, РБК-Украина сообщало, что после создания поместной церкви нынешний предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет может получить титул "почетного патриарха". По словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрука), который поддерживает автокефалию, в случае избрания предстоятелем Филарета "никто или мало кто" из УПЦ (МП) перейдет в новую церковь.