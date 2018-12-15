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В центре Киева из-за Собора усилили меры безопасности

Новости » Общество    15.12.2018 - 10:30
В центре Киева из-за Собора усилили меры безопасности
Фото: усиленные меры в центре Киева (РБК-Украина)

Подходы к Софийской площади перекрыты, пропуск осуществляется через рамки

В центре Киева усилили меры безопасности из-за Объединительного собора украинских православных церквей. Об этом с места событий сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, на въездах в центр Киева дежурят усиленные экипажи полиции. Подходы к Софийской площади перекрыты, вход на саму на площадь возможен только через рамки с металлоискателями. У присутствующих также проверяют документы и проводят досмотр на предмет наличия оружия.

Периметр площади охраняется бойцами Национальной гвардии. Кроме того, центр патрулируют силовики с автоматическим оружием, также работают группы кинологов с собаками.

Официальное начало Собора задерживается, президент Украины Петр Порошенко еще не прибыл в Софию Киевскую. На сцене перед сторонниками автокефалии выступил министр культуры Евгений Нищук, который заявил о невмешательстве власти в церковные дела. Также выступил вице-премьер Геннадий Зубко.

Напомним, накануне комитет по подготовке Объединительного собора объявил, что он пройдет в закрытом от прессы формате.

Также известно, что кроме Петра Порошенко на Собор приглашен спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий.

Стало известно число делегатов на Объединительном соборе
Новости Украины церковьАвтокефалияОбъединительный собор
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