Фото: акции на Софийской площади (РБК-Украина)

У одного из задержанных при себе был нож

В рамках принятых в связи с Объединительным собором мерах безопасности в центре Киева задержали двух человек с оружием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киева Андрея Крищенко.

По его словам, у одного из задержанных был большой нож. У второго при себе были нунчаки.

"Мы доставили их в территориальное отделение полиции, и будем разбираться, зачем они пришли на такое мероприятие с этими опасными вещами", - заявил Крищенко.

Фото: изъятое оружие (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в центре Киева. В частности, для реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и происшествия в Киеве и Киевской области на дежурстве находятся более 800 человек личного состава и более 200 единиц техники.

По последней информации, порядок в центре столицы обеспечивают около 4 тысяч правоохранителей. К службе в усиленном режиме привлекли Национальную гвардию, полицию и спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.