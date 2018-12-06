В АП рассказали о повестке дня Объединительного собора

Фото: Ростислав Павленко (president.gov.ua)

Повестка дня Объединительного собора УПЦ включает три пункта

Директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко во время брифинга рассказал, что повестка дня Объединительного собора Украинской православной церкви, который проведут 15 декабря, включает три пункта. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам советника президента Украины, повестка дня Объединительного собора включает создание церкви, избрание главы новой церкви и утверждение устава.

"В повестке дня Собора - создание объединенной церкви, принятие устава и голосование за предстоятеля, который, как четко сказано в приглашении от Вселенского патриарха, получит томос об автокефалии", - пояснил Павленко.

Он рассказал, что предположительно в предсоборные дни " должна быть выработана версия устава, которая будет проголосована на Соборе". Павленко еще раз отметил, что "на Соборе будет решение о том, кто будет главой новой церкви, и как церковь будет руководствоваться дальше".

Напомним, также Павленко во время брифинга заявил, что Объединительный собор может продлиться от нескольких часов до нескольких суток. По его словам, во время собора должны принять устав единой церкви в Украине и выбрать предстоятеля, которому и вручат томос.

"В каждой зарегистрированной по законодательству Украины церкви есть свой устав. Есть наработки Синода Вселенского патриархата, которые направлены на то, чтобы томос был имплементирован в устав новой независимой церкви, поэтому версия, которая будет выработана архиереями и принята собором, станет уставом новой церкви", - заявил Павленко.

Ранее сообщалось, что 15 декабря 2018 года в Киеве состоится Объединительный собор, на котором провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля. Именно избранный предстоятель и получит томос об автокефалии.