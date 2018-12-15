Стали известны подробности голосования за главу новой церкви

Фото: митрополит Епифаний (facebook com epifaniy)

В ходе тайного голосования митрополит Епифаний во втором туре набрал 37 голосов

На Объединительном соборе фаворитами на пост предстоятеля автокефальной церкви были митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко) из УПЦ Киевского патриархата и митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ Московского патриархат). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на осведомленные источники.

В частности, в ходе тайного голосования митрополит Епифаний во втором туре набрал 37 голосов, митрополит Симеон - 29. Третьим кандидатом был епископ Вышгородский и Подольский Владимир (Черпак) из УАПЦ, но он не набрал голосов, а его выдвижение фактически было формальным.

Отметим, митрополит Луцкий и Волынский Михаил (Зинкевич) из УПЦ КП перед вторым туром взял самоотвод, чтобы избежать конфликта. По словам источника, обсуждение устава автокефальной Православной церкви Украины было напряженным.

сего во втором туре голосовали 66 участников Собора, в том числе представители Вселенского патриархата - экзархи Даниил и Иларион, митрополит Галльский Эммануил и митрополит Амфилохий.

Как отметил источник, в первом туре всем участникам Собора, в том числе священникам и мирянам, раздали бюллетени со всеми иерархами из Украины (УПЦ Московского патриархата, УПЦ Киевского патриархата и УАПЦ), которые были на Соборе. По итогам первого тура несколько епископов получили поддержку минимум одного участника с правом голоса.Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви.

Отметим, сегодня Порошенко объявил о создании объединенной украинской церкви, предстоятелем которой избран Епифаний.