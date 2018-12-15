Об'єднавчий собор: онлайн-трансляція

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Обраний на соборі глава отримає томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі

Сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі в Києві відбудеться історична подія - Об'єднавчий собор, на якому оголосять про створення нової Української помісної церкви, а також оберуть голову. Всі новини та подробиці, онлайн-трансляція, фото і відео – в матеріалі РБК-Україна.

Що буде на Об'єднавчому соборі

На соборі будуть представлені всі три діючі православні церкви в Україні (Київського патріархату, Московського та Автокефальної православної церкви).

У Київському патріархаті повідомили, що собор буде помісним, тобто ієрарх від кожної церкви візьме ще з собою клірика і одного ченця або мирянина. За приблизними оцінками, взяти участь в Соборі збираються понад 40 архиєреїв УПЦ (Київського патріархату), 14 - від УАПЦ, 3 або 4 - від УПЦ (Московського патріархату).

Фото: Софійський собор (РБК-Україна)

З вищого керівництва країни на соборі буде присутній президент Петро Порошенко.

На порядку денному три головних питання: створення нової помісної церкви; обрання предстоятеля; затвердження її статуту (томос – важлива частина статуту).

За підсумками собору новообраний предстоятель відправиться в Стамбул, де з рук самого Вселенського патріарха Варфоломія отримає томос про автокефалію. Передбачається, що це відбудеться в ході першої спільної літургії в Стамбулі 6 січня.

Хто стане главою нової УПЦ

Головними претендентами на посаду глави нової УПЦ називають митрополита Луцького і Волинського Михаїла (Зінкевича) і митрополита Переяславського та Білоцерківського Єпіфанія (Думенко). Кандидатуру останнього, за інформацією РБК-Україна, більшістю голосів підтримав архієрейський собор УПЦ Київського патріархату в четвер, 13 грудня.

Фото: Єпіфаній Думенко (wikimedia.org/Frolexandr)

Який буде нова автокефальна церква

Статус автокефалії буде означати те, що нова УПЦ буде самокерованої адміністративно незалежною і канонічної поряд з Російським патріархатом та іншими православними церквами. На даний момент єдино визнаною в Україні є лише УПЦ (Московського патріарха), яка знаходиться в управлінні Російської православної церкви (РПЦ). Нова Українська православна церква зможе самостійно визнавати своїх святих на своїй території, а також контактувати з іншими церквами без посередників.

Фото: Хресна хода на підтримку єдиної церкви в рамках святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі-України (РБК-Україна)

У вирішенні будь-яких спірних управлінських питань останньою інстанцією буде Вселенський патріархат. З Константинополя єпископи також будуть отримувати міро (олія), яке використовується в церковних обрядах.

Позиція Московського патріархату

У Московському патріархаті Собор вважають "незаконним зборами розкольників". З їх точки зору, Константинополь не має права скликати будь-які збори в Україні та давати автокефалію без згоди всіх канонічних православних церков (включаючи РПЦ).

Фото: митрополит Бориспільський і Броварський Антоній (Паканич), глава УПЦ МП митрополит Онуфрій і вікарій Київської Митрополії архієпископ Обухівський Іона (РБК-Україна)

Раніше синод УПЦ МП навіть заборонив своїм ієрархам брати участь в Соборі. Нагадаємо, 15 жовтня 2018 року у відповідь на рішення Вселенського патріархату надати автокефалію української церкви, синод РПЦ вирішив повністю розірвати з ними всі відносини.