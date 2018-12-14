Томос об автокефалии для УПЦ: ответы на главные вопросы

Украинская церковь получит томос об автокефалии 6 января
В субботу, 15 декабря, в Киеве на Объединительном соборе объявят о создании новой поместной церкви в Украине - самоуправляемой и независимой от Российского патриархата. Именно глава новой церкви получит томос об автокефалии Украинской православной церкви. Ответы на главные вопросы о новой украинской автокефальной церкви — в материале РБК-Украина.
Почему важен Объединительный Собор УПЦ
Объединительный собор 15 декабря в Софийском соборе станет последним шагом на пути к созданию новой автокефальной церкви в Украине. Она будет самоуправляемой, административно независимой и каноничной наравне с Российским патриархатом.
На Соборе выберут нового главу церкви и утвердят ее устав. Таким образом, на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви и возможно части УПЦ МП будет создана единая православная церковь, признанная мировым православием.
Новый глава церкви отправится в Стамбул, где в ходе совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем, получит томос об автокефалии.
Когда Украина получит томос об автокефалии
Томос – церковный указ о фактической независимости (автокефалии) новой церкви.
Томос об автокефалии получит только глава новой церкви из рук вселенского патриарха Варфоломея. Как сообщил представитель УПЦ КП Евстратий Зоря, это произойдет 6 января 2019 года.
Что будет означать автокефалия украинской церкви
Что изменится для украинцев
После получения томоса в обновленной УПЦ, скорее всего, изменятся расценки на таинства и свечи.
По словам религиоведа, директора Центра религиозной безопасности Дмитрия Горевого, вероятно, их стоимость будут определять приходы самостоятельно - вместе с другими оргвопросами.
Таким образом каждый приход будет решать - что и как ему делать.
Отдельно в каждом приходе будет решаться вопрос относительно языка богослужений.
Один из возможных претендентов на пост главы новой УПЦ Филарет предложил, что им станет украинский язык по умолчанию. В то же время отдельные приходы, по желанию прихожан, могут оставить себе церковнославянский, русский или даже румынский языки.
По мнению религиоведов, вопрос об изменении церковного календаря в ближайшее время подыматься не будет, так как этому есть много противников.
Что будет с УПЦ Московского патриархата
Москва считает, что Константинополь не может даровать автокефалию кому бы то ни было без предварительного согласия всех канонических православных церквей (среди которых и РПЦ).
Ранее синод УПЦ МП под председательством митрополита Онуфрия запретил своим иерархам участвовать в Объединительном соборе. В УПЦ МП заявили, что объединительный Собор является "незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".
По словам собеседников РБК-Украина в церковных кругах, за участие в Соборе УПЦ МП может даже пойти на крайние меры в отношении своих иерархов – вплоть до лишении сана и отлучения от служения.
После Собора статус УПЦ (МП) в Украине останется без изменений. В Киевском патриархате настаивают лишь на том, чтобы изменить ее название – на Русскую православную церковь.