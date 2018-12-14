Томос об автокефалии для УПЦ: ответы на главные вопросы

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Украинская церковь получит томос об автокефалии 6 января

В субботу, 15 декабря, в Киеве на Объединительном соборе объявят о создании новой поместной церкви в Украине - самоуправляемой и независимой от Российского патриархата. Именно глава новой церкви получит томос об автокефалии Украинской православной церкви. Ответы на главные вопросы о новой украинской автокефальной церкви — в материале РБК-Украина.

Почему важен Объединительный Собор УПЦ

Объединительный собор 15 декабря в Софийском соборе станет последним шагом на пути к созданию новой автокефальной церкви в Украине. Она будет самоуправляемой, административно независимой и каноничной наравне с Российским патриархатом.

На Соборе выберут нового главу церкви и утвердят ее устав. Таким образом, на основе Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви и возможно части УПЦ МП будет создана единая православная церковь, признанная мировым православием.

Новый глава церкви отправится в Стамбул, где в ходе совместной литургии со Вселенским патриархом Варфоломеем, получит томос об автокефалии.

Когда Украина получит томос об автокефалии

Томос – церковный указ о фактической независимости (автокефалии) новой церкви.

Томос об автокефалии получит только глава новой церкви из рук вселенского патриарха Варфоломея. Как сообщил представитель УПЦ КП Евстратий Зоря, это произойдет 6 января 2019 года.

Что будет означать автокефалия украинской церкви

Автокефалия в православии означает самостоятельность поместной церкви, ее полную административную независимость от других таких же церквей.

Автокефальная церковь будет иметь полное самоуправление, но останется частью единой Вселенской церкви. Она сможет самостоятельно контактировать с другими церквями.

По информации источников РБК-Украина, близких к процессу предоставления автокефалии, новая церковь сможет самостоятельно признавать своих святых на своей территории, а также будет получать от Вселенского патриархата миро (церковное масло).

По спорным вопросам - последней инстанцией будет Вселенский патриархат.

Согласно предложениям Константинопольского патрирхата, новая церковь будет называться Автокефальная православная церковь в Украине, хотя внутри страны могут использоваться и другие формы, вроде привычной Украинская православная церковь.

Что изменится для украинцев

После получения томоса в обновленной УПЦ, скорее всего, изменятся расценки на таинства и свечи.

По словам религиоведа, директора Центра религиозной безопасности Дмитрия Горевого, вероятно, их стоимость будут определять приходы самостоятельно - вместе с другими оргвопросами.

Таким образом каждый приход будет решать - что и как ему делать.

Отдельно в каждом приходе будет решаться вопрос относительно языка богослужений.

Один из возможных претендентов на пост главы новой УПЦ Филарет предложил, что им станет украинский язык по умолчанию. В то же время отдельные приходы, по желанию прихожан, могут оставить себе церковнославянский, русский или даже румынский языки.

По мнению религиоведов, вопрос об изменении церковного календаря в ближайшее время подыматься не будет, так как этому есть много противников.

Что будет с УПЦ Московского патриархата

Москва считает, что Константинополь не может даровать автокефалию кому бы то ни было без предварительного согласия всех канонических православных церквей (среди которых и РПЦ).

Ранее синод УПЦ МП под председательством митрополита Онуфрия запретил своим иерархам участвовать в Объединительном соборе. В УПЦ МП заявили, что объединительный Собор является "незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

По словам собеседников РБК-Украина в церковных кругах, за участие в Соборе УПЦ МП может даже пойти на крайние меры в отношении своих иерархов – вплоть до лишении сана и отлучения от служения.

После Собора статус УПЦ (МП) в Украине останется без изменений. В Киевском патриархате настаивают лишь на том, чтобы изменить ее название – на Русскую православную церковь.