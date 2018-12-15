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В Объединительном Соборе примут участие около 192 делегатов от трех конфессий

Новости » Общество    15.12.2018 - 00:30
В Объединительном Соборе примут участие около 192 делегатов от трех конфессий
Фото: Софийский собор (РБК-Украина)

УПЦ МП должно прибыть на поместный Собор в составе 30 человек

В Объединительном Соборе новой украинской православной церкви примут участие около 192 делегатов от трех конфессий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, принимающий участие в процессе объединения.

УПЦ Киевского Патриархата будет представлено 126 делегатами: 42 архиерея привезут с собой по по одному священнику и мирянину.

УАПЦ подтвердило участие 12 епископов. С двумя приглашенными от каждого иерарха количество представителей этой конфессий составит 36 делегатов.

УПЦ Московского Патриархата должно прибыть на поместный Собор в составе 30 человек: 10 епископов и по два сопровождающих.

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

В качестве почетных гостей в Соборе примут участие президент Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединительный собор, который состоится в Софийском соборе в Киеве 15 декабря,  пройдет в закрытом формате.

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