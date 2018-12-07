Синод УПЦ (МП) не разрешил своему епископату участвовать в Объединительном соборе

Фото: заседание Синода УПЦ МП (church.ua)

В УПЦ МП заявили, что Объединительный собор является "незаконным собранием"

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата не позволил своему епископата участвовать в Объединительном соборе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте УПЦ (МП).

Как отмечается, сегодня, 7 декабря 2018 года, состоялось заседание Синода УПЦ (МП) под председательством митрополита Онуфрия.

"На основании постановления собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашеству и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом Объединительном соборе не благословляется", - решил Синод.

Кроме того, Синод УПЦ МП заявил, что Константинопольский патриарх "не имеет никакого канонического права созывать какие-либо собрания в Украине", а патриарх Варфоломей "не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской православной церкви".

В УПЦ МП заявили, что Объединительный собор является "незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок".

"Священный Синод особо обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или мирян не уполномачивается представлять Украинскую православную церковь на этом собрании", - говорится в сообщении.

Фото: решение Синода УПЦ МП (facebook.com/andriy.kovalov)

Напомним, ранее сообщалось, что Объединительный собор состоится в Киеве 15 декабря. Как ожидается, на соборе провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

Отметим, ранее в Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) анонсировали проведение архиерейского собора 13 декабря 2018 года. Архиерейский собор должен рассмотреть итоги подготовительной работы к Объединительному собору.

Как писало РБК-Украина, по словам предстоятеля Украинской православной церкви (УПЦ КП) Филарета, на Объединительный собор 15 декабря в Киеве прибудут не более четырех иерархов УПЦ Московского патриархата.