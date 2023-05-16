Новий пакет допомоги Україні від Британії та підозра Фірташу: новини за 15 травня

Війна Росії проти України: останні новини

Велика Британія передасть Україні нову партію військової допомоги

Новий пакет допомоги від Британії, який буде оголошено через кілька днів після того, як Велика Британія оголосила про передачу крилатих ракет Storm Shadow, включатиме сотні нових ударних безпілотників великої дальності з радіусом дії понад 200 км та ракети для ППО.

Велика Британія окрім крилатих ракет Storm Shadow передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників.

Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках. Бажаним винищувачем для ЗСУ є F-16.

Фірташ отримав підозру, у керівників його фірм обшуки

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки сьогодні повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу.

Так, правоохоронці викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа.

За даними наших джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд гривень. Слідство зазначає, що посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, що передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Зазначимо, що Дмитро Фірташ - проросійський олігарх, перебуває під санкціями РНБО з 2021 року. Фірташ - співвласник Inter Media Group та засновник Group DF.

Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - ЗМІ

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня.

Як пише France 24, представник Китаю прибуде до України у вівторок, 16 травня. Повідомляється, що його візит до України розтягнеться на два дні і триватиме до 17 травня.

Зазначається, що Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з євразійських справ та колишній посол у Росії, відвідає Україну, Росію та інші європейські країни в рамках поїздки, яка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні.

Вибори в Туреччині закінчились: стало відомо, чи буде другий тур

У Туреччині підрахували усі бюлетені на виборах президента. Жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, тож у країні відбудеться другий тур 28 травня.

Згідно з попередніми результатами, чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган отримав 49,51% голосів, а його основний суперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Сінан Оган набрав 5,17%, а Мухаррем Інсе - 0,44%.

Киличдароглу.

Угорщина заблокувала виділення нового траншу допомоги Україні на закупівлю озброєння, - ANSA

Угорщина сьогодні заблокувала виділення восьмого траншу коштів з Європейського фонду миру на закупівлю озброєння, призначеного для України.

За даними джерела видання, сума траншу становить 500 мільйонів євро і мала бути виділена наступного понеділка, 22 травня.

Будапешт, як повідомляють, зажадав "гарантій" того, що Європейський фонд миру збереже свій "глобальний" горизонт у майбутньому і не буде використовуватися виключно для озброєння України.

Японія хоче запропонувати Україні нові технології для зміцнення системи електропостачання

Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань.

План підготовлений перед самітом G7, який має розпочатися у Хіросімі у п'ятницю. Серед питань, які, як очікується, обговорюватимуться, - відновлення та реконструкція соціальної та економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність G7 з Україною.

Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює виділення нових коштів, які спрямують на допомогу Україні.

"Білий дім обговорює новий пакет (допомоги - ред.), і його буде складено таким чином, щоб підтримка України тривала", - наводить видання слова неназваного високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Він уточнив, що поки що неясно, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але Білий дім "цілком відданий" підтримці Києва під час і після боротьби "протягом тривалого часу".

У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T

Уряд Німеччини почав працювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде включати в себе системи ППО IRIS-T.

За словами речниці Міністерства оборони ФРН Надін Крюгерз, наразі вже триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T. Вона підкреслила, що у новому в пакеті йдеться про чотири такі системи на додачу до чотирьох анонсованих раніше.

Сирський: просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій

Просування українських військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зазначив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Прогноз погоди на сьогодні

У вівторок, 16 травня, на заході України очікуються дощі з грозами, на півдні країни прогнозується потепління до +25 градусів.

За прогнозом синоптиків, завтра в Україні очікується мінлива хмарність.

У західних областях прогнозуються короткочасні дощі, місцями з грозами, а на решті території буде без істотних опадів.

Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с. У західних областях місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.