Вибух в окупованому Луганську: росЗМІ пишуть про поранення "глави МВС ЛНР"

Сьогодні, 15 травня, вдень внаслідок вибуху у тимчасово окупованому Луганську поранення отримав так званий "в.о. голови Міністерства внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА-Новости" у Telegram .

При цьому детальніша інформація про стан Корнета поки невідома.

"В.о. глави МВС ЛНР" Ігор Корнет поранений під час вибуху в центрі Луганська", - пише пропагандистське видання з посиланням на джерела.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Луганська на вулиці Демьохіна прогримів вибух. Він нібито стався у приміщенні салону краси "Барбершоп".

Також ми писали, що вибух у Луганську лунав і 12 травня на території машинобудівного заводу.

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