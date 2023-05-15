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Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - ЗМІ

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 12:10
Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - ЗМІ Фото: спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Ця поїздка стане частиною його турне, розпочатого з 15 травня, в якому Хуей відвідає не лише Україну, а й Польщу, Францію, ФРН та Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

Як пише видання, представник Китаю прибуде до України у вівторок, 16 травня. Повідомляється, що його візит до України розтягнеться на два дні і триватиме до 17 травня.

Зазначається, що Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з євразійських справ та колишній посол у Росії, відвідає Україну, Росію та інші європейські країни в рамках поїздки, яка, за словами Пекіна, спрямована на обговорення "політичного врегулювання" війни в Україні.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв, що направить делегацію до регіону, щоб сприяти мирним переговорам.

Додамо, що 26 квітня, президент Україна Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

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