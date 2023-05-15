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Розкрадали кошти на газ для населення: з'явилися деталі справи Фірташа

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Понеділок 15 травня 2023 12:39
Розкрадали кошти на газ для населення: з'явилися деталі справи Фірташа Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему розкрадання газу із газотранспортної системи України, до якої причетний олігарх Дмитро Фірташ та топменеджмент його компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетні Фірташ і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них - керівники "Регіональної Газової Компанії" (РГК), яка фактично управляє 20 міськ- та облгазами, що становить 70% всіх газорозподільних мереж України.

Судово-економічна експертиза показала, що тільки протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитки на понад 4,2 млрд гривень. При цьому, за попередніми оцінками, загальна сума шкоди протягом 2016-2022 років може становити понад 18 млрд гривень.

Слідство зазначає, що посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали понад 70% коштів, що передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично йдеться про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Розкрадали кошти на газ для населення: з'явилися деталі справи Фірташа

Так, схема полягала у тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо у підконтрольної йому ж компанії. Але насправді отримували не більше 30% від проплаченого обсягу газу.

Дефіцит, що утворювався через махінацію, покривали за рахунок блакитного палива, що було у державній власності - облгази просто відбирали "недоотримане" паливо із газотранспортної системи України.

При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на "відсутність коштів". Зазначається, що облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

У подальшому фігуранти виводили гроші у тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Так, з року в рік вони нарощували збитки для держави.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах та за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "Йе енергія" і п’ятьом очільникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

З них - п’ятьом фігурантам про підозру повідомили заочно, адже вони переховуються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Окрім того, СБУ оприлюднила аудіозапис розмови Фірташа із керівником РГК Олексієм Тютюнником, у якому олігарх попереджає про можливу націоналізацію компанії. Він також наказав йому перевести 120 млн з "Клірінгового дому" на "Йе енергію", щоб "убезпечити" "Дніпрогаз".

Через деякий час вони зідзвонилися знову, і Тютюнник зазначив, що гроші не вдалося перевести. Тому їх намагались покласти у банк.

РБК-Україна з посиланням на джерело повідомило, що сьогодні Фірташу оголосили про підозру.

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Служба безпеки України Дмитро Фірташ
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