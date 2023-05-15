Японія хоче запропонувати Україні нові технології для зміцнення системи електропостачання
Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, яку приводить NHK.
План підготовлений перед самітом G7, який має розпочатися у Хіросімі у п'ятницю. Серед питань, які, як очікується, обговорюватимуться, - відновлення та реконструкція соціальної та економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.
Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність G7 з Україною.
"Японія сподівається підтримати свої зусилля по відновленню, запросивши чиновників для перевірки різних методів, таких як ефективні засоби видалення сміття та ноу-хау для зміцнення системи електропостачання", - йдеться у матеріалі.
Схоже, що японський уряд прагне закласти основу для проведення дискусій на саміті та продемонструвати свою готовність підтримати Україну.
Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Хіросімі 18 травня, напередодні саміту країн "Великої сімки".
Лідери країн "Великої сімки" (G7) планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії цього тижня. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.
Лідери країн G7 на саміті, який відбувається в Японії, планують видати окрему заяву, в якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу.
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