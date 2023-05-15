Японія хоче запропонувати Україні нові технології для зміцнення системи електропостачання

Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди , яку приводить NHK.

План підготовлений перед самітом G7, який має розпочатися у Хіросімі у п'ятницю. Серед питань, які, як очікується, обговорюватимуться, - відновлення та реконструкція соціальної та економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність G7 з Україною.

"Японія сподівається підтримати свої зусилля по відновленню, запросивши чиновників для перевірки різних методів, таких як ефективні засоби видалення сміття та ноу-хау для зміцнення системи електропостачання", - йдеться у матеріалі.

Схоже, що японський уряд прагне закласти основу для проведення дискусій на саміті та продемонструвати свою готовність підтримати Україну.