ua ru
Пн, 15 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія хоче запропонувати Україні нові технології для зміцнення системи електропостачання

Новость на русском →
Понеділок 15 травня 2023 20:55
Японія хоче запропонувати Україні нові технології для зміцнення системи електропостачання Фото: Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Японії планує запросити представників уряду України для обміну технологіями, що допоможуть у відновленні країни після руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, яку приводить NHK.

План підготовлений перед самітом G7, який має розпочатися у Хіросімі у п'ятницю. Серед питань, які, як очікується, обговорюватимуться, - відновлення та реконструкція соціальної та економічної інфраструктури України, яка постраждала внаслідок російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що хоче використати зустріч як можливість підтвердити непохитну солідарність G7 з Україною.

"Японія сподівається підтримати свої зусилля по відновленню, запросивши чиновників для перевірки різних методів, таких як ефективні засоби видалення сміття та ноу-хау для зміцнення системи електропостачання", - йдеться у матеріалі.

Схоже, що японський уряд прагне закласти основу для проведення дискусій на саміті та продемонструвати свою готовність підтримати Україну.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден проведе переговори з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою у Хіросімі 18 травня, напередодні саміту країн "Великої сімки".

Лідери країн "Великої сімки" (G7) планують посилити санкції щодо Росії на саміті в Японії цього тижня. Заходи будуть спрямовані на те, щоб енергетичні та експортні ресурси не допомагали військовим дії Москви.

Лідери країн G7 на саміті, який відбувається в Японії, планують видати окрему заяву, в якій рішуче засудять агресію Росії та обіцятимуть надати Україні необхідну економічну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія G7 Війна в Україні
NEWS
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
Президент Чехії закликав партнерів прискорити постачання зброї Україні для контрнаступу
DAILY
"Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Жест доброї волі"? Чи почали росіяни тікати з півдня і чому оголосили евакуацію