Майже 600 окупантів та 24 дрони: Генштаб оновив втрати Росії в Україні
Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні (Getty Image)
Українські військові за минулу добу знищили ще 580 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного наступу армія країни-агресора втратила 199 460 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на 15 травня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
- танків - 3759 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 7336 (+11) од,
- артилерійських систем - 3137 (+21) од,
- РСЗВ - 562 (+0) од,
- засоби ППО - 316 (+2) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24),
- крилаті ракети - 973 (+3),
- кораблі /катери /- 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од,
- спеціальна техніка - 407 (+3).
Нагадаємо, за минулу добу на сході відбулося 46 боєзіткнень між українськими та російськими військовими.
Тим часом загарбники втратили ще позиції в районі Бахмута, при чому в місті просуваються.
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