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Майже 600 окупантів та 24 дрони: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

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Понеділок 15 травня 2023 08:25
Майже 600 окупантів та 24 дрони: Генштаб оновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб оновив втрати Росії в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу знищили ще 580 російських загарбників. Загалом з початку повномасштабного наступу армія країни-агресора втратила 199 460 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ станом на 15 травня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 199 460 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків - 3759 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7336 (+11) од,
  • артилерійських систем - 3137 (+21) од,
  • РСЗВ - 562 (+0) од,
  • засоби ППО - 316 (+2) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2720 (+24),
  • крилаті ракети - 973 (+3),
  • кораблі /катери /- 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6034 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 407 (+3).

Нагадаємо, за минулу добу на сході відбулося 46 боєзіткнень між українськими та російськими військовими.

Тим часом загарбники втратили ще позиції в районі Бахмута, при чому в місті просуваються.

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