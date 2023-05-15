У Криму окупанти проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах, - Генштаб

Фото: у Криму окупанти проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах (Getty Images)

У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять рейди по залізничних станціях та автовокзалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ РФ проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах", - йдеться в повідомленні. Як зазначили у Генштабі, у першу чергу перевірці підлягають кримські татари.