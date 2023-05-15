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Сирський: просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій

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Понеділок 15 травня 2023 08:44
Сирський: просування українських військових під Бахмутом - це перший успіх наступальних дій Фото: командувач Сухопутних військ Олександр Сирський (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Просування українських військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

"Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зазначив він.

При цьому Сирський заявив, що це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Адже операція з оборони Бахмута триває.

За його словами, всі необхідні для оборони рішення прийняті. Всі можливі сценарії розвитку подій відпрацьовані з командирами безпосередньо на місці бойових дій.

Нагадаємо, вчора у Міноборони заявили, що Сили оборони захопили понад десять позицій росіян під Бахмутом.

Тим часом за даними DeepState, загарбники втратили позиції в Бахмутському районі, але в місті просуваються.

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