У ГУР пояснили, навіщо окупанти проводять "евакуацію" у Запорізькій області

Окупанти влаштували так звану "евакуацію" населення із захоплених територій Запорізької області для досягнення одразу кількох цілей. Одна з них - це вивіз лояльних до себе людей і дорогих матеріальних засобів.

"Росіяни в Запорізькій області евакуюють своїх прибічників та колаборантів. Одночасно вони намагаються вивозити документи та матеріальні засоби - побутову техніку, викрадені автівки тощо, які можуть бути потенційно знищені внаслідок бойових дій. Тобто все, що для них є цінним, вони вивозять", - розповів він.

Водночас у Головному управлінні розвідки зазначають: під прикриттям так званої евакуації цивільного населення росіяни насправді проводять контррозвідувальні та фільтраційні заходи на тих територіях, де, на їхню думку, скоро йтимуть активні бойові дії.

"Крім того, вони проводять примусову депортацію під виглядом евакуації з територій, де, як вони вважають, будуть йти бойові дії. Вони, по-перше, не хочуть, щоб населення могло спостерігати за їхньої підготовкою до боїв – тобто це певні контррозвідувальні заходи. Це також і фільтраційні заходи, оскільки насамперед відбувається вивіз проукраїнського населення. І по-третє, росіяни бояться проведення на цих територіях якогось партизанського руху і внутрішнього спротиву", - зазначає Черняк.