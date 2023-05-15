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Не тільки Storm Shadow. Британія передасть Україні ракети для ППО

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 18:52
Не тільки Storm Shadow. Британія передасть Україні ракети для ППО Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія окрім крилатих ракет Storm Shadow передасть Україні сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Про передачу нового озброєння стало відомо під час візиту президента України Володимира Зеленського у Велику Британію у понеділок, 15 травня.

"Великобританія надішле в Україну сотні ракет протиповітряної оборони та озброєних безпілотників на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня", - йдеться в повідомленні видання.

Нагадаємо, Британія передала Україні ракети Storm Shadow, які здатні бити за цілями на відстані понад 250 км.

Після цього у російському МЗС заявили, що розцінюють це рішення як ворожий крок Лондона, "націлений на подальше накачування України озброєннями, і який веде до серйозної ескалації обстановки".

Окрім того, Британія передасть Україні ударні дрони з радіусом дії понад 200 км.

Про характеристики ракет Storm Shadow можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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