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Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, - Politico

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Вашингтон, Понеділок 15 травня 2023 19:29
Білий дім обговорює новий пакет допомоги Україні, - Politico Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює виділення нових коштів, які спрямують на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Білий дім обговорює новий пакет (допомоги - ред.), і його буде складено таким чином, щоб підтримка України тривала", - наводить видання слова неназваного високопоставленого представника адміністрації Байдена.

Він уточнив, що поки що неясно, як можуть змінитися потреби України під час або після контрнаступу, але Білий дім "цілком відданий" підтримці Києва під час і після боротьби "протягом тривалого часу".

Але, як зазначає видання, пропозиція адміністрації Байдена щодо виділення нових коштів на допомогу Україні може зіткнутися з дебатами. Це пов'язано з тим, що склад Конгресу змінився з того часу, коли у грудні було схвалено виділення 45 млрд доларів на допомогу українцям.

"У пакеті допомоги Україні на суму 45 мільярдів доларів, який Конгрес схвалив у грудні, лишилося близько 6 мільярдів доларів", - уточнює Politico.

Нагадаємо, 9 травня США анонсували новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.

Також ми писали, що, за словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі, його країна продовжить допомагати Україні навіть у разі дефолту.

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