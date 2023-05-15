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Українські військові знищили російський міномет "Тюльпан" з артилерії (відео)

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Понеділок 15 травня 2023 17:30
Українські військові знищили російський міномет "Тюльпан" з артилерії (відео) Фото: ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан" з артилерії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці знищили російський самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан" за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

"Військовослужбовці 406-ї окремої артилерійської бригади влучним пострілом знищили 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан" російського окупаційного війська - машина намагалася втекти від "очей" наших захисників, але влучні артилеристи високоточним пострілом знищили ворожу техніку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

Також раніше ми писали, що українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили два російських танки, один з яких Т-90.

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