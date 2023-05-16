Новый пакет помощи Украине от Британии и подозрение Фирташу: новости за 15 мая

Война России против Украины: последние новости

Великобритания передаст Украине новую партию военной помощи

Новый пакет помощи от Британии, который будет объявлен через несколько дней после того, как Великобритания объявила о передаче крылатых ракет Storm Shadow, будет включать в себя сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км и ракеты для ПВО.

Великобритания, кроме крылатых ракет, Storm Shadow передаст Украине сотни ракет противовоздушной обороны и вооруженных беспилотников.

Британия приступит к обучению украинских пилотов на военных самолетах. Желательным истребителем для ВСУ является F-16.

Фирташ получил подозрение, у руководителей его фирм обыски

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сегодня сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу.

Так, правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов. Искусственный дефицит покрывали за счет государственного газа, а деньги оседали в карманах Фирташа.

По данным наших источников, за семь лет такая схема нанесла ущерб бюджету страны на 18 млрд. гривен. Следствие отмечает, что должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали более 70% средств, которые предполагались на закупку голубого топлива. Фактически речь идет о присвоении денег обычным украинцам, оплачивавшим коммунальные платежи.

Отметим, что Дмитрий Фирташ - пророссийский олигарх, находится под санкциями СНБО с 2021 года. Фирташ – совладелец Inter Media Group и основатель Group DF.

Спецпредставитель Китая посетит Украину 16-17 мая, - СМИ

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая.

Как пишет France 24, представитель Китая прибудет в Украину во вторник, 16 мая. Сообщается, что его визит в Украину растянется на два дня и продлится до 17 мая.

Ли Хуэй, специальный представитель Китая по евразийским делам и бывший посол в России, посетит Украину, Россию и другие европейские страны в рамках поездки, которая, по словам Пекина, направлена на обсуждение "политического урегулирования" войны в Украине.

Выборы в Турции закончились: стало известно, будет ли второй тур

В Турции подсчитали все бюллетени на президентских выборах. Ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, поэтому в стране состоится второй тур 28 мая.

Согласно предварительным результатам, действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу - 44,88%, Синан Оган набрал 5,17%, а Мухаррем Инсе - 0,44%.

Киличдароглу.

Венгрия заблокировала выделение нового транша помощи Украине на закупку вооружения, - ANSA

Венгрия сегодня заблокировала выделение восьмого транша средств из Европейского фонда мира на закупку вооружения, предназначенного для Украины.

По данным источника издания, сумма транша составляет 500 миллионов евро и должна была быть выделена в следующий понедельник, 22 мая.

Будапешт, как сообщают, потребовал "гарантий" того, что Европейский фонд мира сохранит свой "глобальный" горизонт в будущем и не будет использоваться исключительно для вооружения Украины.

Япония хочет предложить Украине новые технологии для укрепления системы электроснабжения

Правительство Японии планирует пригласить представителей правительства Украины для обмена технологиями, которые помогут восстановить страну после разрушений.

План подготовлен перед саммитом G7, который должен начаться в Хиросиме в пятницу. Среди вопросов, которые, как ожидается, будут обсуждаться - восстановление и реконструкция социальной и экономической инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате российского вторжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хочет использовать встречу как возможность подтвердить непреклонную солидарность G7 с Украиной.

Белый дом обсуждает новый пакет помощи Украине, - Politico

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает выделение новых средств, которые будут направлены на помощь Украине.

"Белый дом обсуждает новый пакет (помощи - ред.), и он будет составлен таким образом, чтобы поддержка Украины продолжалась", - приводит издание слова неназванного высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Он уточнил, что пока неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но Белый дом "вполне предан" поддержке Киева во время и после борьбы "в течение длительного времени".

В Германии для Украины сделают еще четыре IRIS-T

Правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет включать в себя системы ПВО IRIS-T.

По словам пресс-секретаря Министерства обороны ФРГ Надин Крюгерз, в настоящее время уже продолжается производство новейших систем ПВО IRIS-T. Она подчеркнула, что в новом в пакете речь идет о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.

Сырский: продвижение украинских военных под Бахмутом - это первый успех наступательных действий

Продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

"Последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях. Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые сражаются с агрессором, преодолевая самый высокий предел человеческих возможностей", - отметил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Прогноз погоды на сегодня.

Во вторник, 16 мая, на западе Украины ожидается дождь с грозами, на юге страны прогнозируется потепление до +25 градусов.

По прогнозу синоптиков, завтра в Украине ожидается переменная облачность.

В западных областях прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозами, а на остальной территории будет без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. В западных областях местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.