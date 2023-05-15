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У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T

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Україна, Понеділок 15 травня 2023 17:58
У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T Фото: ППО IRIS-T (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Уряд німеччини почав пріцювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде включати в себе системи ППО IRIS-T.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгерз, пише "Укрінформ".

За її словами, наразі вже триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T. Вона підкреслила, що у новому в пакеті йдеться про чотири такі системи на додачу до чотирьох анонсованих раніше.

Варто зауважити, що у суботу, 13 травня, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.

Також уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.

Нагадаємо, перший ЗРК IRIS-T Німеччина передала Україні у жовтні минулого року.

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